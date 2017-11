WASHINGTON — Alex Ovechkin et Devante Smith-Pelly ont tous deux trouvé le fond du filet, Philipp Grubauer a effectué 25 arrêts pour signer une première victoire cette saison et les Capitals de Washington ont défait le Lightning de Tampa Bay 3-1, vendredi soir.

Jay Beagle a confirmé la victoire des Capitals en envoyant la rondelle dans une cage déserte. Le Lightning a vu sa séquence de six gains à l’étranger prendre fin.

Ovechkin, qui venait de vivre une disette de six parties sans marquer, a inscrit son deuxième but en trois matchs et son 15e de la campagne. Son réveil survient après que l’entraîneur-chef Barry Trotz l’eut réuni avec le prolifique joueur de centre Nicklas Backstrom, mercredi dernier.

Le Lightning connaît le meilleur départ de son histoire, mais l’équipe n’a pas été capable de mettre fin à ses mauvaises performances contre les Capitals, surtout à Washington. Le Lightning a perdu ses cinq dernières visites dans la capitale américaine et montre un dossier de 2-8 lors des 10 derniers duels contre les Capitals.

Vladislav Namestnikov a été l’unique buteur du Lightning, lors d’un avantage numérique. La formation de Tampa Bay cherchait à égaler la meilleure séquence de son histoire au chapitre des victoires consécutives à l’étranger. Elle avait signé une série de sept gains sur la route, entre le 7 janvier et le 1er février 2007.

Grubauer et les Capitals ont tenu en échec le duo composé de Steven Stamkos et Nikita Kucherov. Stamkos mène la LNH avec 36 points tandis que Kucherov est premier au chapitre des buts avec 17.