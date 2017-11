SAINT-LOUIS — Ryan Johansen a récolté un but et une mention d’assistance, Pekka Rinne a repoussé 34 tirs et les Predators de Nashville ont blanchi les Blues de St. Louis 2-0, vendredi soir.

Johansen a enfilé son troisième but de la saison tôt en première période et Rinne a tenu le fort afin d’obtenir son troisième jeu blanc en carrière aux dépens des Blues.

Austin Watson a ajouté un but dans un filet désert. Johansen a obtenu sa 200e aide en carrière sur le but d’assurance.

Les Predators ont ainsi remporté un quatrième match consécutif et présentent un dossier de 9-2 en novembre.

Carter Hutton a réalisé 26 arrêts et il a encaissé sa première défaite en six présences devant la cage des Blues, qui ont été blanchis pour la deuxième fois depuis le début de la campagne. Le cerbère a effectué un arrêt spectaculaire à mi-chemin en troisième période, frustrant Viktor Arvidsson grâce à une glissade latérale.

Les Blues n’ont pas été en mesure de capitaliser lors de trois avantages numériques, se heurtant à la puissante défensive des Predators. Au cours de ses trois tentatives, les hommes de Mike Yeo ont été en mesure de cadrer que deux tirs au but.

En revanche, les Blues n’ont pas une seule fois été indisciplinés au cours de la rencontre.