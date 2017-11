DALLAS — Tyler Seguin a complété un tour du chapeau en troisième période et les Stars de Dallas sont venus de l’arrière pour défaire les Flames de Calgary 6-4, vendredi soir.

Seguin a inscrit deux de ses trois buts au troisième engagement. Il a brisé l’égalité grâce à un but sans aide, son 200e en carrière, alors qu’il restait 5:57 à la rencontre et a par la suite scellé la victoire des Stars en marquant dans un filet désert.

Après un revirement créé par Michael Stone, Seguin a repris possession du disque et a déjoué Mike Smith d’un tir des poignets dans le coin supérieur droit du filet.

Le deuxième but de la rencontre de Sean Monahan a donné les devants 4-3 aux Flames.

L’attaquant des Stars Gemel Smith est toutefois revenu à la charge pour niveler le pointage 4-4 à 12:12 du troisième vingt.

Antoine Roussel et Alexander Radulov ont fait bouger les cordages pour les Stars, tandis que Ben Bishop a réalisé 34 arrêts. Michael Ferland et Johnny Gaudreau ont sonné la charge pour les Flames et Smith a bloqué 36 tirs.