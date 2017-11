Johannes Hoesflot Klaebo a mis la table pour un doublé norvégien en remportant l’épreuve de 15 km en style classique à la Coupe du monde de ski de fond de Ruka, samedi, tandis qu’Alex Harvey se contentait du 13e rang.

Klaebo a complété la distance en 33 minutes et 33,8 secondes, soit un peu moins d’une vingtaine de secondes devant son compatriote Didrik Toenseth. Le Finlandais Iivo Niskanen s’est emparé de la troisième position, deux secondes derrière.

Il s’agissait d’une deuxième victoire en autant de jours pour Klaebo, avait remporté haut la main le sprint en style classique la veille.

Alex Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges, fut le meilleur fondeur canadien avec une 13e place en 34:28,5. Ses compatriotes Devon Kershaw et Len Valjas ont respectivement abouti 26e et 48e.

«J’étais bien content de la course, a dit Harvey. Lorsque je regarde les temps de passage, j’étais 15e au début, ensuite 11e, 13e, 14e et je finis 13e. Je vais essayer de me repositionner dans le top-10 au classement général du mini-tour.»

Du côté des dames, Marit Bjoergen, la fondeuse la plus prolifique de l’histoire, a enlevé les honneurs du 10 km en style classique, alors qu’elle se prépare à participer à ses cinquièmes Jeux olympiques en carrière.

La Norvégienne âgée de 37 ans a signé sa 111e victoire en carrière en Coupe du monde en devançant au fil d’arrivée la Suédoise Charlotte Kalla par 17 secondes.

Une autre Norvégienne, Ingvild Flugstad Oestberg, a obtenu le bronze, après avoir concédé seulement 0,8 seconde à Kalla lors du sprint final.

Bjoergen a remporté ses cinq dernières courses de 10 km en style classique, et elle a fini sur le podium 21 fois en 22 occasions dans cette épreuve sur le circuit de la Coupe du monde.

Emily Nishikawa (56e) et Dahria Beatty (84e), du Yukon, ainsi que Cendrine Browne (76e), de Saint-Jérôme, ont pris part à cette course.

«J’ai tout donné aujourd’hui, mais je me sens rouillée. Ç’a été assez difficile. J’ai besoin de retrouver comment courser et j’ai besoin de quelques courses pour le faire. À partir de maintenant, ça va juste aller de mieux en mieux pour moi. Je dois garder la tête haute et me rappeler que je suis à ma place en Coupe du monde», a mentionné Browne.