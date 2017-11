SUNRISE, Fla. — Jonathan Toews a amassé un but et deux aides, Corey Crawford a stoppé 37 rondelles à son 400e match dans la LNH et les Blackhawks de Chicago ont battu les Panthers de la Floride 4-1, samedi soir.

Brandon Saad a inscrit un but et une mention d’assistance à sa fiche tandis que Patrick Kane et John Hayden ont enfilé l’aiguille à une reprise pour les Blackhawks.

Jared McCann a été l’unique marqueur pour les Panthers, qui ont vu leur gardien Roberto Luongo repousser 35 tirs.

Hayden a ouvert le pointage à 9:25 du premier engagement, quand l’attaquant des Panthers Derek MacKenzie a été incapable de sortir la rondelle de l’enclave. Saad a ensuite doublé l’avance des siens lorsqu’il a accepté une passe de Toews.

McCann a réduit l’écart dès la deuxième minute de jeu au second tiers. Son tir du haut de l’enclave a trompé la vigilance de Crawford du côté de la mitaine.

Kane et Toews ont toutefois répliqué avant la fin de la deuxième période, mettant le match hors de portée des Panthers.