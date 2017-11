DRUMMONDVILLE, Qc — Deux buts en première période ont été suffisants pour que les Voltigeurs de Drummondville blanchissent les Huskies de Rouyn-Noranda 2-0, samedi, au Centre Marcel Dionne.

À la surprise de plusieurs, les Voltigeurs se sont hissés au premier rang du classement général de la LHJMQ avec 37 points, un de plus que l’Armada de Blainville-Boisbriand, qui doit tout de même disputer quatre parties de plus.

L’attaquant recrue Xavier Simoneau a profité de deux avantages numériques, et de deux aides de Xavier Bernard, pour propulser les Voltigeurs en avance 2-0 après 6:51 de jeu.

C’est tout ce dont le gardien Olivier Rodrigue et la troupe de Dominique Ducharme ont eu besoin pour rester invaincus lors d’un sixième match consécutif. Rodrigue a bloqué 26 tirs pour les Voltigeurs.

Samuel Harvey n’a rien eu à se reprocher dans la défaite, effectuant 22 arrêts devant le filet des Huskies, qui venaient de gagner leurs deux dernières parties.

Foreurs 1 Phoenix 4

Mathieu Olivier a enregistré un tour du chapeau et le Phoenix de Sherbrooke a complètement dominé les Foreurs de Val-d’Or pour l’emporter 4-1.

Olivier a ouvert le pointage en désavantage numérique, mais Frédéric Abraham a créé l’égalité pour les Foreurs lors de la même attaque massive. L’attaquant du Phoenix a cependant redonné une priorité d’un but à son équipe en deuxième période avant de compléter son tour du chapeau dans un filet désert.

Hugo Roy a également touché la cible pour le Phoenix, qui n’a pas perdu en temps réglementaire à ses cinq derniers matchs. Les hommes de Stéphane Julien n’ont accordé que 10 tirs aux Foreurs, ce qui représente un record d’équipe.

Evan Fitzpatrick a réalisé neuf arrêts dans la victoire. Le gardien recrue Jonathan Lemieux n’a pas eu la même soirée, repoussant 36 des 39 lancers dirigés cers lui devant le filet des Foreurs.

Mooseheads 7 Sea Dogs 1

Arnaud Durandeau a réussi un tour du chapeau et les Mooseheads de Halifax ont corrigé des les Sea Dogs de Saint-Jean 7-1.

Durandeau a marqué trois buts de suite en deuxième et troisième périodes, propulsant les Mooseheads vers une troisième victoire à leurs quatre dernières parties. Walter Flower, Filip Zadina et Benoit-Olivier Groulx ont amassé un but et une mention d’assistance tandis que Connor Moynihan a complété la marque au troisième vingt.

Les Sea Dogs avaient pourtant pris les devants 1-0 au premier engagement grâce à Kevin Gursoy, mais la défensive s’est écroulée par la suite.

Après avoir eu une soirée de congé la veille, Blade Mann-Dixon a retrouvé le filet et il a stoppé 30 rondelles pour les Mooseheads. Matthew Williams a amorcé la rencontre pour les Sea Dogs et il a été chassé après avoir alloué quatre buts sur 18 tirs. En relève, Joel Goguen a cédé trois fois sur 14 lancers.

Drakkar 2 Olympiques 6

Mitchell Balmas a inscrit un tour du chapeau en 27 minutes et les Olympiques de Gatineau ont eu le meilleur 6-2 sur le Drakkar de Baie-Comeau.

Balmas a marqué les trois premiers buts des Olympiques, dont deux en avantage numérique, portant son total à 14 cette saison. Jeffrey Durocher, Pier-Olivier Lacombe et Gabriel Bilodeau ont aussi trouvé le fond du filet pour les hommes d’Éric Landry.

D’Artagnant Joly a récolté un but et une aide alors que Gabriel Fortier a fait scintiller la lumière rouge une fois pour le Drakkar, qui n’a pas gagné à ses trois derniers matchs.

Tristan Bérubé a gardé le fort pour les Olympiques et il a réalisé 34 arrêts dans la victoire. Antoine Samuel a été testé devant la cage du Drakkar, donnant six buts sur 38 tirs.

Remparts 5 Tigres 2

Les Remparts de Québec ont touché la cible trois fois en avantage numérique en deuxième période et ils ont défait les Tigres de Victoriaville 5-2.

Alors que les deux équipes semblaient plutôt égales au premier vingt, les Remparts ont profité de l’indiscipline des Tigres pour se distancer. Matthew Boucher a réussi les deux premiers buts de sa troupe alors qu’elle évoluait avec un joueur en plus et Olivier Garneau a vu un de ses deux buts être marqué en supériorité numérique. Mikael Robidoux a également fait bouger les cordages pour les vainqueurs.

Maxime Comtois et Félix Boivin ont répliqué pour les Tigres, qui ont perdu leurs quatre dernières parties. Vitalii Abramov a obtenu deux mentions d’aide et il en totalise sept en cinq matchs depuis son arrivée à Victoriaville.

Dereck Baribeau a remporté une 14e victoire cette saison, un sommet dans la LHJMQ, grâce à une prestation de 29 arrêts pour les Remparts. Le jeune Tristan Côté-Cazenave a pour sa part cédé quatre fois sur 28 lancers du côté des Tigres et il n’a pas gagné depuis le 4 novembre.