ATLANTA — Norman Powell a inscrit 17 points, Jonas Valanciunas en a ajouté 16 et les Raptors de Toronto ont écrasé les Hawks d’Atlanta 112-78, samedi soir.

Les Raptors ont dominé la rencontre à un tel point qu’ils ont utilisé DeMar DeRozan, l’un des marqueurs les plus prolifiques de la NBA, que 28 minutes. DeRozan a récolté huit aides et a terminé avec deux points, avant de demeurer sur le banc lors du quatrième quart.

Kyle Lowry a obtenu 15 points et 13 rebonds, un sommet en carrière, tandis que les Raptors ont mis un terme à leur séquence de deux défaites. Sept joueurs de la formation torontoise ont marqué plus de 10 points.

Dennis Schroder a inscrit 14 points, alors que Taurean Prince et Marco Belinelli ont tous les deux récolté 10 points pour les Hawks. La troupe de Mike Budenholzer était venue de l’arrière afin de vaincre les Knicks de New York vendredi soir, mais n’avait plus rien à offrir après le premier quart samedi.

Les Raptors ont enfilé 39 points au deuxième quart et se sont dirigés sans presse vers un gain convaincant.

Les trois prochaines semaines s’annoncent belles pour les hommes de Dwayne Casey, qui affronteront des équipes qui ont toutes des fiches en deçà de ,500.

Les Raptors seront de retour dans la Ville-Reine mercredi et accueilleront les Hornets de Charlotte.