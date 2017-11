GLENDALE, Ariz. — Tomas Nosek, William Karlsson et Erik Haula ont marqué dans un intervalle de 1:42 en deuxième période et les Golden Knights de Las Vegas ont eu le meilleur 4-2 face aux Coyotes de l’Arizona, samedi soir.

La troupe de Gerard Gallant a ainsi signé un cinquième gain consécutif.

Jonathan Marchessault a ajouté un but dans un filet désert en fin de rencontre et a obtenu deux mentions d’assistances pour les Golden Knights, qui ont renforcé leur première place au sommet de la section Pacifique, à leur première saison au sein du circuit Bettman.

Oliver Ekman-Larsson et Brendan Perlini ont sonné la charge au troisième engagement pour les Coyotes, qui tentaient de venir de l’arrière. Le but spectaculaire de Perlini a réduit l’écart à 3-2 alors qu’il restait 9:25 à disputer.

Les Coyotes, qui avaient remporté quatre de leurs cinq précédentes rencontres avant d’amorcer celle-ci, ont accordé le premier but en désavantage numérique.

Les deux premiers buts des Golden Knights sont survenus à 31 secondes d’intervalle.

Ekman-Larsson a perdu le contrôle de la rondelle et Nosek a sauté sur l’occasion pour récupérer le disque. Nosek a filé seul en territoire adverse et a déjoué le gardien Scott Wedgewood grâce à un tir du revers. Quelques secondes plus tard, le tir sur réception de Karlsson a permis aux visiteurs de prendre les devants 2-0.

Haula a par la suite profité du rebond de Marchessault afin de procurer une avance de trois buts aux Golden Knights avant la fin de la deuxième période.