SAN JOSE, Calif. — Logan Couture a sonné la charge à deux reprises et Martin Jones a repoussé 38 tirs pour permettre aux Sharks de San Jose de blanchir les Jets de Winnipeg 4-0, samedi soir.

Il s’agissait d’une deuxième victoire en six rencontres pour les Sharks, qui ont conservé un dossier de 18-5-2-2 contre les Jets. La troupe de Paul Maurice avait remporté cinq de ses six dernières rencontres et 10 de leurs 13 dernières.

Couture a marqué grâce à un tir du revers alors qu’il s’amenait en échappée à 13:13 de la deuxième période, son 13e but de la campagne, pour procurer une avance de 3-0 aux Sharks. Couture a récupéré le disque à la ligne bleue des Sharks. Il a par la suite feinté un tir alors qu’il s’approchait du gardien Connor Hellebuyck, avant de le déjouer en envoyant la rondelle vers le fond du filet.

Tim Heed a ouvert la marque lors d’un avantage numérique à 11:30 du premier engagement.

Couture a doublé l’avance alors qu’il ne restait que 16 secondes avant le premier entracte.

Tomas Hertl a ajouté un but dans une cage déserte à 16:50 du troisième vingt.