DENVER — Micheal Ferland et Mikael Backlund ont marqué dans la dernière minute de jeu en deuxième période pour aider le gardien recrue David Rittich à récolter sa première victoire dans la LNH, en vertu d’un gain de 3-2 des Flames de Calgary contre l’Avalanche du Colorado, samedi soir.

Dougie Hamilton a complété la marque du côté des Flames, tandis que Backlund a obtenu une mention d’assistance.

Rittich a réalisé 24 arrêts à son premier départ en carrière. L’an dernier, il avait fait une apparition de 20 minutes devant la cage des Flames.

Nikita Zadorov et Mikko Rantanen ont touché la cible pour l’Avalanche et Jonathan Bernier a bloqué 25 tirs.

Rantanen a nivelé la marque à 14:32 de la deuxième période, mais son revirement a permis aux Flames de prendre les devants lors de la dernière minute du deuxième engagement. Ferland, qui avait touché la barre transversale dans la première minute de jeu, a récupéré une rondelle libre devant le filet et a battu Bernier avec un tir dans la lucarne, à 19:09. Il s’agissait de son 10e but de la saison. Backlund a ensuite procuré une avance de 3-1 aux Flames, profitant d’un rebond 22 secondes plus tard.

L’Avalanche a été une équipe dominante à domicile depuis le début de la campagne, subissant qu’un seul revers en temps réglementaire lors des neuf premiers matchs. Leur seule autre défaite en tant qu’équipe locale fut face aux Sénateurs d’Ottawa, le 10 novembre dernier, alors que les deux équipes s’affrontaient en Suède.