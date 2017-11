LOS ANGELES — Trevor Lewis a enfilé l’aiguille lors de la quatrième ronde de tirs de barrage pour propulser les Kings de Los Angeles vers une victoire de 2-1 face aux Ducks d’Anaheim, samedi soir.

Les Kings ont ainsi mis un terme à leur séquence de trois défaites.

Dustin Brown a sonné la charge alors qu’il ne restait que 1:32 à disputer, et les Kings ont signé un deuxième gain en sept matchs à domicile (2-5-0). Jonathan Quick a freiné à six sa séquence de revers, sa pire en carrière depuis la saison 2011-12 (0-4-2) et la saison 2014-15 (0-3-3), en réalisant 25 arrêts.

Nick Ritchie a marqué du côté des Ducks, qui ont amorcé un voyage de six rencontres sur la route, leur plus longue séquence à l’étranger de la campagne, avec une défaite. Ryan Miller a repoussé 33 rondelles à son retour au jeu, lui qui avait été tenu à l’écart durant cinq rencontres en raison d’une blessure au bas du corps.

Anze Kopitar a déjoué Bernier en fusillade et Quick a frustré Kevin Roy afin de mettre un terme à la rencontre.