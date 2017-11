LILLE, France — David Goffin a permis à la Belgique de conserver ses espoirs de remporter un premier titre en Coupe Davis quand il a infligé un revers de 7-6 (5), 6-3, 6-2 au Français Jo-Wilfried Tsonga dans le premier simple inversé pour niveler la marque 2-2.

Goffin, qui avait aussi gagné son premier duel de simple en trois manches, a offert une performance inspirée pour vaincre le meilleure tennisman français.

Le Belge Steve Darcis fera face au Français Lucas Pouille dans le match décisif. Darcis a remporté les cinq matchs décisifs auxquels il a pris part en Coupe Davis jusqu’ici.

Tsonga a très bien servi au premeir set et il a obtenu six balles de bris. Mais Goffin a démontré beaucoup de nerf sur les points importants.

Le Belge a sauvé une balle de manche avec un coup droit gagnant à 6-5, avant de gagner sa première balle de manche, sur un revers le long de la ligne.

Tsonga a reçu des traitements au cou après cette manche. Le Français a semblé de plus en plus découragé au fur et à mesure que le match a progressé. Deux fautes directes consécutives ont procuré une avance de 4-1 au Belge au troisième set.