MONTRÉAL — Le Grand Prix d’Abou Dhabi s’est de nouveau avéré un difficile week-end de course pour le Québécois Lance Stroll, qui a pris le 18e et dernier rang parmi les pilotes ayant complété l’épreuve.

Le pilote de Mont-Tremblant a terminé à plus d’un tour du vianqueur, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), tandis que son coéquipier chez Williams, Felipe Massa, a conclu sa carrière avec une 10e place.

«Ça n’a pas été une bonne course. Rien n’a fonctionné ce week-end, a laissé tomber Stroll en entrevue après la course. J’étais tout simplement perdu en piste. Je déteste être négatif, mais il n’y a rien de bon à tirer de la course aujourd’hui. Nous n’étions pas dans le coup. Les deux dernières semaines sont d’ailleurs à oublier.

«Je sais que nous voudrons découvrir qu’est-ce qui si mal été, a-t-il poursuivi, l’air découragé. J’ai hâte qu’on découvre ce qui n’a pas fonctionné. Je sais par contre que c’est lié aux pneus. Nous passons à côté de temps précieux en piste. Avant (ces deux courses), j’avais confiance en la voiture. Au Mexique, en Malaisie et dans plusieurs autres courses, je récoltais des points. J’avais un bon rythme. Mais au cours des deux dernières semaines, c’est comme si je ne sentais plus la voiture. Je ne sais vraiment pas pourquoi.»

Stroll termine donc sa première saison sur le circuit de la Formule 1 avec 40 points, bons pour le 12e rang. Massa termine quant à lui 11e, avec 43 points.

«C’est tout de même une excellente saison dans l’ensemble, a admis le Québécois. Je veux remercier mon équipe pour une année mémorable. Nous avons connu de très bonnes courses. Pour une première année en F1, 40 points, un podium, un départ sur la première ligne: ce sont tous des points positifs. (…) Il faut juste oublier les deux dernières courses. Elles ne représentent pas ce que nous avons fait cette saison.

«Je vais maintenant prendre deux semaines de repos, mais je reprends le collier immédiatement après, question d’amorcer 2018 encore plus fort.»

Stroll a apprécié l’appui que lui ont témoigné ses partisans au Québec et il a pris le temps de les remercier — en français — à la sortie de la piste.

«Je veux remercier tout le monde au Canada pour leur appui. Je sais que les derniers week-end étaient loins d’être parfaits, mais les autres courses étaient vraiment super!»