KANSAS CITY, Mo. — Tyrod Taylor a lancé une passe de touché et pour 183 verges à son retour dans la formation partante, Tre’Davious White a intercepté une passe d’Alex Smith alors qu’il restait un peu plus d’une minute à jouer et les Bills de Buffalo ont résisté aux Chiefs de Kansas City par la marque de 16-10, dimanche.

Zay Jones a capté une passe de touché tandis que Stephen Hauschka a réussi trois bottés de précision pour les Bills (6-5). C’est cependant le manque d’attaque de l’équipe locale qui a retenu l’attention.

Les Chiefs (6-5) n’ont amassé que 236 verges et ils ont perdu pour une cinquième fois à leurs cinq derniers matchs.

Smith a lancé une passe de touché et il a obtenu des gains aériens de 199 verges, mais les Chiefs ont été incapables d’effectuer de gros jeux et l’attaque au sol n’a rien fait qui vaille. Leur seul majeur est survenu sur un jeu d’Albert Wilson.

En fin de match, alors qu’il ne restait que 1:11 à jouer, White s’est interposé entre Smith et son receveur pour intercepter le ballon. White a presque ramené l’objet dans la zone des buts adverse, mais le quart des Chiefs l’a finalement plaqué.

Ce fut une victoire satisfaisante pour l’entraîneur-chef des Bills, Sean McDermott, qui a passé plus de dix saisons à Philadelphie avec son homologue des Chiefs, Andy Reid.

La semaine dernière McDermott avait décidé de laisser Taylor au bout du banc pour confier le ballon à la recrue Nathan Peterman. Le quart de 23 ans avait lancé cinq interceptions en première demie avant de céder sa place.

Taylor a complété 19 de ses 29 tentatives de passe.