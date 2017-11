ATLANTA — Julio Jones a capté 12 passes pour des gains de 253 verges et deux touchés, menant les Falcons d’Atlanta vers une victoire de 34-20 aux dépens des Buccaneers de Tampa Bay, dimanche.

À l’image du dernier Super Bowl, les Falcons (7-4) ont presque laissé filer une bonne avance contre une équipe qui était privée de son quart vedette Jameis Winston pour une troisième partie de suite. Les Buccaneers (4-7) se sont approchés après avoir tiré de l’arrière 27-6.

Le remplaçant de Winston, Ryan Fitzpatrick, a amené sa formation profondément dans le territoire des Falcons, mais Keanu Neal a rabattu une passe en quatrième essai alors qu’il ne restait qu’un peu plus de sept minutes de jeu.

Les Falcons ont concrétisé leur victoire dès la séquence à l’attaque suivante, quand Tevin Coleman a réussi une course de 14 verges pour un majeur. Coleman a récolté 97 verges au sol et deux touchés.

Jones, qui n’avait réussi qu’un touché lors des 10 premiers matchs, a doublé son total dès la première demie. Il a notamment saisi une longue passe de 51 verges de la part du receveur Mohamed Sanu, à la suite d’un jeu truqué.

Jones a réussi trois matchs de plus de 250 verges dans la NFL. Il avait obtenu 300 verges contre les Panthers de la Caroline, l’année dernière, et 259 contre les Packers de Green Bay, en 2014. Aucun autre joueur de l’histoire de la NFL n’en a plus qu’un.