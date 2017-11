NEW YORK — Jimmy Vesey a créé l’égalité en troisième période et il a ajouté le but vainqueur lors de la septième ronde des tirs de barrage, permettant aux Rangers de New York de l’emporter 4-3 aux dépens des Canucks de Vancouver, dimanche.

Henrik Lundqvist a réalisé 29 arrêts pour aider les Rangers à signer une quatrième victoire consécutive.

Vesey a nivelé le pointage à 5:05 du troisième vingt grâce à une belle feinte du revers. Rick Nash a préparé ce but grâce à une superbe passe alors qu’il faisait un demi-tour sur lui-même.

Jesper Fast et Michael Grabner ont aussi fait bouger les cordages pour les Rangers.

Loui Eriksson, Jake Virtanen et Sam Gagner ont répliqué pour les Canucks. Le gardien Jacob Markstrom a repoussé 17 rondelles dans la défaite.

Grabner avait créé l’égalité 2-2 dès la 19e seconde de la troisième période, mais un revirement créé par Thomas Vanek a permis à Gagner de redonner les devants aux Canucks, 41 secondes plus tard.