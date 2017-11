RIMOUSKI, Qc — La recrue de 16 ans Alexis Lafrenière a marqué quatre buts, propulsant l’Océanic de Rimouski vers une victoire de 5-3 contre l’Armada de Blainville-Boisbriand, dimanche, Colisée Financière Sun Life.

Lafrenière, qui a été sélectionné au premier rang lors du dernier repêchage de la LHJMQ, s’est occupé d’une des meilleures équipes du circuit en trouvant le fond du filet trois fois en troisième période après avoir créé l’égalité au premier vingt. Il a amassé 13 buts et 25 points en 19 parties cette saison.

Charle-Edouard D’Astous a été l’autre buteur de l’Océanic, qui a remporté un deuxième match de suite. Samuel Dove-McFalls s’est fait complice des trois premiers filets de Lafrenière.

L’Armada a pris les devants deux fois dans la rencontre, mais chaque fois, l’Océanic a répliqué. Thomas Ethier, par deux fois, et Joël Teasdale ont touché la cible pour les hommes de Joël Bouchard, qui avaient gagné leurs trois derniers matchs. Grâce à sa mention d’aide, Alex Barré-Boulet a porté à 16 sa séquence de parties avec au moins un point.

Jimmy Lemay a bloqué 29 lancers pour l’Océanic tandis que Francis Leclerc a donné quatre buts sur 29 tirs pour l’Armada.

Wildcats 1 Sea Dogs 2

Matthew Williams a stoppé 36 lancers et les Sea Dogs de Saint-Jean ont infligé un cinquième revers de suite aux Wildcats de Moncton en l’emportant 2-1.

Williams, qui en était à son neuvième match en carrière dans la LHJMQ, a alloué un but en désavantage numérique, en première période, mais il a tenu le coup après avoir vu ses coéquipiers Radim Salda et Daniel Hardie donner l’avance aux Sea Dogs.

Riley MacRae a été l’unique marqueur des Wildcats, qui n’ont gagné que deux fois en 10 parties au mois de novembre après avoir amorcé la saison avec un dossier de 11-4-2.

Devant la cage des Wildcats, Mark Grametbauer a lui aussi repoussé 36 rondelles, mais son attaque ne lui a pas fourni la même aide.

Mooseheads 4 Titan 5

Noah Dobson a inscrit un but et deux aides, complétant la remontée du Titan d’Acadie-Bathurst, qui a défait les Mooseheads de Halifax 5-4.

En retard 4-2 au troisième engagement, le Titan a marqué trois buts sans riposte dont le vainqueur de Dobson, lors d’une supériorité numérique. Antoine Morand a noirci la feuille de pointage à deux occasions tandis que Cole Rafuse et Adam Holwell ont ajouté un but.

Otto Somppi a été le plus efficace offensivement du côté des Mooseheads grâce à deux buts et une mention d’assistance. Maxime Fortier et Raphaël Lavoie ont aussi enfilé l’aiguille.

Reilly Pickard s’est sauvé avec la victoire grâce à 25 arrêts pour le Titan. L’espoir des Mooseheads Alexis Gravel a cédé cinq fois sur 45 lancers et il n’a pas gagné depuis le 21 octobre, une disette de cinq parties.

Islanders 2 Screaming Eagles 5

Declan Smith a enregistré un tour du chapeau et les Screaming Eagles ont battu les Islanders de Charlottetown 5-2.

Les Screaming Eagles ont pris les devants 4-0 grâce à deux buts lors de chacun des deux premières périodes. Smith a complété son tour du chapeau dans un filet désert. Egor Sokolov et Brooklyn Kalmikov ont aussi fait bouger les cordages.

Samuel Meisenheimer et Matthew Grouchy ont répliqué au dernier tiers pour les Islanders, qui ont mis fin à une série de quatre victoires.

Kyle Jessiman n’a pas été testé devant la cage des Screaming Eagles et il a réalisé 17 arrêts dans la victoire. Le gardien recrue Dakota Lund-Cornish a quant à lui alloué quatre buts sur 23 tirs.

Huskies 1 Phoenix 2 (Prol.)

Thomas Grégoire a mis fin au débat dès la 28e seconde de la prolongation et le Phoenix de Sherbrooke a vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda 2-1.

Grégoire a fait scintiller la lumière rouge lors d’un avantage numérique, après avoir accepté une passe de Marek Zachar. Quinn Hanna avait forcé la tenue d’une période supplémentaire à 8:21 du troisième engagement. Le Phoenix n’a pas perdu en temps réglementaire lors de ses six derniers matchs.

Mathieu Boucher avait propulsé les Huskies en avant en première période, mais la troupe de Gilles Bouchard n’a pu se distancer par la suite.

Evan Fitzpatrick a été un peu plus occupé que la veille, alors qu’il n’avait fait face qu’à 10 lancers, et il a stoppé 23 rondelles pour le Phoenix. Le gardien recrue des Huskies Zachary Emond a bien fait dans la défaite, bloquant 33 tirs.

Remparts 3 Olympiques 4 (Prol.)

Mikhail Shestopalov a enfilé l’aiguille à 3:49 de la prolongation et les Olympiques de Gatineau ont eu le dessus sur les Remparts de Québec au compte de 4-3.

Les Olympiques avaient laissé filer deux avances de deux buts, mais Shestopalov a terminé une mise en scène de Mitchell Balmas pour inscrire son cinquième but de la campagne. Shawn Boudrias a ajouté deux buts et Darien Kielb a aussi fait bouger les cordages.

Anthony Wojcik, Jesse Sutton et Derek Gentile ont fourni les réussites des Remparts, qui ont rejoint l’Armada de Blainville-Boisbriand et les Voltigeurs de Drummondville au sommet du classement général avec 36 points. L’Armada a toutefois quatre matchs de plus à jouer et les Voltigeurs en ont deux de plus à disputer.

Mathieu Bellemare a mis un terme à une série de trois revers en effectuant 23 arrêts pour les Olympiques. Dereck Baribeau, le gardien ayant le plus de victoires de la LHJMQ (14), a alloué quatre buts sur 30 tirs entre les poteaux des Remparts.

Cataractes 1 Saguenéens 5

Vincent Tremblay-Lapalme et Zachary Lavigne ont enfilé deux buts chacun et les Saguenéens de Chicoutimi ont écrasé les Cataractes de Shawinigan 5-1.

Il s’agissait d’une troisième victoire en quatre rencontres pour les Saguenéens, qui tentent de se sortir du fond du classement.

Marc-Antoine Gagné a complété la marque du côté des Saguenéens et Alexis Shank a repoussé 25 des 26 rondelles dirigées vers lui.

Jan Drozg a inscrit le seul but des Cataractes, qui ont quant à eux encaissé un deuxième revers consécutif. Lucas Fitzpatrick a bloqué 25 tirs.

La troupe de Yanick Jean a marqué trois buts sans réplique en troisième période.

Lavigne a ouvert la marque pour les Saguenéens à 6:04 de la deuxième période, avant de doubler l’avance des siens un peu plus de six minutes plus tard.

Avant que les deux équipes retraitent au vestiaire, Drozg a réduit l’écart 2-1.

Tremblay-Lapalme a ensuite profité de l’avantage d’un homme afin de procurer un but d’assurance aux Sags, tôt au troisième engagement.