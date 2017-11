MILAN — Incapable d’obtenir des performances inspirées d’une équipe complètement remaniée, Vincenzo Montella a été congédié en tant qu’entraîneur de l’AC Milan et remplacé par Gennaro Gattuso.

Montella, dans un gazouillis sur Twitter, a fait l’éloge du club qui a dépensé plus de 200 millions d’euros (près de 250 millions $ US) pour recruter de nouveaux joueurs pendant la saison morte.

«Être l’entraîneur de Milan a été un honneur, et travailler avec cette équipe était encore mieux, a écrit Montella. J’espère que Rino pourra redonner à Milan sa place.»

Milan a remporté seulement deux de ses neuf derniers matches et totalise autant de défaites — six — que de victoires. Les Rouge et Noir ont été vaincus par la Lazio, la Roma, l’Inter, la Juventus et Naples — les cinq meilleures équipes du classement.

Cette décision a été prise au lendemain d’un match nul déconcertant (0-0) à domicile, Turin quittant Milan à la septième position de la Serie A.

Le club a annoncé dans un communiqué qu’il s’était «séparé» de Montella.

«Nous sommes très reconnaissants à M. Montella et à son personnel pour tout le travail accompli jusqu’à aujourd’hui, leur engagement et leur professionnalisme, a déclaré le club. La gestion de la première équipe est confiée à Gennaro Gattuso.»

L’AC Milan, sept fois champion d’Europe, est également confronté à des enquêtes de l’UEFA dans le contexte de l’esprit sportif financier après une frénésie de dépenses au cours de la saison morte.

Des questions ont été soulevées sur la stabilité financière du consortium dirigé par la Chine qui a acheté l’AC Milan à Silvio Berlusconi pour 800 millions $ en avril.