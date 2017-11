ABOU DHABI, Émirats arabes unis — La saison de Daniel Ricciardo s’est terminée prématurément, dimanche, au Grand Prix d’Abou Dhabi, victime d’une panne hydraulique qui a entraîné son troisième abandon en quatre courses.

Il s’agit d’une fin de saison frustrante pour lui alors qu’il a terminé au cinquième rang du classement général de la Formule 1, grâce notamment à une séquence de cinq podiums entre mai et juillet.

À l’écart des pistes ces prochaines semaines, l’Australien de 28 ans aura une sérieuse réflexion à faire sur son avenir au sein de l’écurie Red Bull.

Son contrat prend fin à la fin de 2018. Son coéquipier Max Verstappen a récemment signé une nouvelle entente jusqu’à la fin de 2020. Mais Ricciardo ne s’est toujours pas engagé même si l’équipe souhaite qu’il reste.

«Je vais en être probablement à mes meilleures années de ma carrière à la signature de mon prochain contrat, a-t-il analysé. Je veux m’assurer de maximiser le tout.»

Ricciardo a remporté cinq courses, toutes depuis qu’il s’est joint à Red Bull en 2014. Cette année-là, il a gagné trois courses et a terminé troisième au championnat.

Il était nettement meilleur que Sebastian Vettel, son coéquipier à l’époque, qui avait décroché son quatrième titre consécutif en 2013.

Mais Verstappen est désormais en train de devenir le no 1 de l’équipe, et il est largement considéré comme la prochaine grande vedette de la F1.

Verstappen a eu 20 ans en septembre, mais il a déjà remporté trois courses de F1 — deux lors des six dernières courses de cette saison. Ricciardo compte 27 podiums en carrière tandis que Verstappen — le plus jeune vainqueur d’une course à 18 ans — en a déjà 11.

Le nouveau contrat de Verstappen démontre à quel point l’équipe mise sur le Néerlandais, même si l’équipe n’a pas officiellement désigné de pilote no 1.

Cela place Ricciardo dans une position délicate.

Compte tenu de son talent indéniable et de sa constance, il ne veut pas passer les trois prochaines années comme — possiblement — un second violon derrière Verstappen. Cela pourrait créer des tensions au sein de l’équipe et venir troubler une relation plutôt harmonieuse, malgré certains épisodes troubles.

«Je suis sûr qu’il y aura quelques discussions d’ici une semaine ou deux, surtout avec l’équipe, a déclaré Ricciardo. Il n’est pas seulement question du contrat, mais de savoir qui aura la meilleure voiture pour 2019.»

Ricciardo, qui a remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan en juin, s’est donné un échéancier précis.

«Une fois rentré à la maison et à Noël, je veux pouvoir décrocher de la course automobile, a-t-il déclaré. J’aimerais avoir de réponses avant.»

Il a le privilège d’être un pilote établi chez Red Bull, un transfert ailleurs représente donc un risque.

«Je ne veux pas me montrer trop prétentieux et j’espère avoir toutes les options possibles», a déclaré Ricciardo, qui s’attend à ce que son prochain contrat soit de «plusieurs années».

Une option pourrait être d’attendre de voir ce qui se passe chez Ferrari et Mercedes.

Kimi Raikkonen aura 39 ans à la fin de la saison prochaine et il est peu probable qu’il restera une autre année chez Ferrari. Il a terminé quatrième au classement mais le pilote finlandais était à 100 points du pilote Mercedes Valtteri Bottas et à 112 points de son propre coéquipier Vettel, deuxième au classement général.

Bottas a un contrat d’un an avec Mercedes pour la saison prochaine, aux côtés du champion du monde Lewis Hamilton.

Si Bottas ne parvient pas à impressionner, il pourrait y avoir une ouverture en 2019.

Dans l’une ou l’autre équipe, Ricciardo se retrouverait aux côtés d’un quadruple champion du monde en Hamilton et Vettel, et il ne serait pas le pilote favori.

Quand il s’est assis en leur compagnie lors de la conférence de presse de la FIA, jeudi dernier, Ricciardo a plaisanté en disant que les trois avaient partagé huit titres de F1 entre eux. De toute évidence, il rêve de se joindre à ce cercle d’élite.

Mais, dans l’immédiat, rivaliser avec Verstappen demeure peut-être sa meilleure option.

«Ce serait un bon problème à avoir si nous nous battons tous les deux en avant, a déclaré Ricciardo. Si c’est ultimement pour se disputer un titre mondial, nous serions heureux d’avoir à relever ce défi.»

Et l’augmentation notable de la vitesse des Red Bull est une source d’optimisme pour l’année prochaine — à condition que l’écurie puisse résoudre les problèmes de fiabilité qui ont empêché Ricciardo de terminer six courses et Verstappen sept.

«Je crois que nous comblerons l’écart l’an prochain. Est-ce suffisant pour se battre pour un titre? a questionné Ricciardo. Je pense que nous pouvons certainement nous rapprocher.»