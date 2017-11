NEW YORK — Le joueur de centre Jonathan Marchessault des Golden Knights de Vegas, le gardien Sergei Bobrovsky des Blue Jackets de Columbus et l’ailier gauche Alex Ovechkin des Capitals de Washington ont mérité les trois étoiles de la semaine dans la Ligue nationale de hockey.

Marchessault, un ancien des Remparts de Québec, a réussi un but et deux passes à chacun des trois matchs des Golden Knights, qui ont prolongé à cinq rencontres leur séquence victorieuse et se sont hissés au sommet de la section Pacifique.

Bobrovsky est demeuré invaincu en trois matchs, compilant une moyenne de 1,32 et un taux d’efficacité de .950. Il a également signé un jeu blanc pour permettre aux Blue Jackets de prolonger à six matchs leur séquence victorieuse.

Ovechkin y est allé de cinq buts en quatre matchs, y compris son 20e tour du chapeau en carrière lors d’un gain de 4-2 aux dépens des Maple Leafs de Toronto, samedi.