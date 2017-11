MONTRÉAL — Les défenseurs Shea Weber et David Schlemko rateront le match entre le Canadien de Montréal et les Blue Jackets de Columbus lundi soir au Centre Bell.

L’entraîneur-chef Claude Julien en a fait l’annonce lors d’une mêlée de presse en fin d’après-midi.

Weber demeure ennuyé par une blessure au bas du corps qui l’a forcé à rater les trois dernières rencontres. Le vétéran défenseur a aussi manqué le match du 9 novembre contre le Wild du Minnesota pour une blessure au bas du corps différente de celle qui le tient au rancart présentement, avait mentionné Weber.

Julien a toutefois indiqué qu’il n’y avait pas matière à s’inquiéter dans son cas.

Quant à Schlemko, Julien a expliqué que le moment n’était pas idéal pour le voir jouer un premier match dans l’uniforme du Tricolore puisqu’il a participé à deux parties en moins de 24 heures avec le Rocket de Laval, vendredi et samedi. En affrontant les Blue Jackets, il en serait donc à un troisième match en quatre jours.

Julien a cependant laissé sous-entendre que Schlemko sera lancé dans la mêlée plus tard cette semaine alors que le Tricolore affrontera les Sénateurs d’Ottawa, mercredi, et les Red Wings de Detroit, jeudi et samedi dans une série aller-retour.

Les Blue Jackets et le Canadien en seront à un deuxième affrontement en moins de deux semaines. La troupe de John Tortorella a eu besoin de la prolongation pour signer un gain de 2-1 le 14 novembre au Centre Bell.

Les Blue Jackets ont gagné leurs six dernières sorties et n’ont accordé que six buts, en plus d’avoir réalisé deux blanchissages, durant cet intervalle.