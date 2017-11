MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé lundi soir au Centre Bell entre les Blue Jackets de Columbus et le Canadien de Montréal.

Gallagher atteint un plateau

Aidé par la générosité de Sergei Bobrovsky, qui a déjà mieux paru, Brendan Gallagher a récolté son 200e point en carrière en déjouant le gardien des Blue Jackets à 3:11 du premier vingt, sur le premier tir du Canadien. Le jeu a commencé en zone du Tricolore lorsque Cam Atkinson a été incapable de maîtriser une passe de Sonny Milano, permettant au pugnace attaquant du Tricolore de se diriger vers le territoire des Blue Jackets. Le défenseur Seth Jones a forcé Gallagher à déborder légèrement vers droite, mais ça ne l’a pas empêché de décocher un tir des poignets qui s’est faufilé entre les jambières de Bobrovsky. Il s’agissait d’un 10e but pour Gallagher, soit le même total que durant toute la saison 2016-2017, en 64 rencontres.

Cette fois, aucune chance pour Bobrovsky

Après huit minutes dix secondes de jeu, les hommes de Claude Julien ne comptaient que deux tirs en direction de Sergei Bobrovsky… mais ils frappaient pour 1000! Cette fois, Bobrovsky n’a rien pu faire face à la puissante frappe de Jonathan Drouin, dont le boulet s’est logé dans la partie supérieure gauche, seulement sept secondes après le début d’une pénalité mineure à David Savard pour avoir retenu Phillip Danault. Jeff Petry et Alex Galchenyuk ont préparé le 4e but de Drouin, et son premier en avantage numérique depuis le 30 mars 2017.

Price se dresse avec brio

Aidés par trois punitions mineures au Canadien en première moitié de la période médiane, les Blue Jackets ont pris le contrôle du jeu et ont eu droit à plusieurs bonnes chances de marquer. Le hic, c’est que jusque-là Carey Price était en pleine possession de ses moyens. Pendant la deuxième pénalité, infligée à Jonathan Drouin, Price a frustré l’attaquant recrue Pierre-Luc Dubois, posté à l’embouchure du filet. Par la suite, alors que Byron Froese se trouvait au cachot, le gardien du Canadien a eu droit aux cris «Carey, Carey» lorsqu’il a réalisé deux arrêts coup sur coup à l’endroit de Boone Jenner. Quelques secondes plus tard, Price a étiré la jambière gauche pour stopper un tir à ras la glace du défenseur Zach Werenski.

Dubois saute sur un retour

Sur leur 17e tir en deuxième période, avec un peu moins de quatre minutes à jouer, les Blue Jackets ont finalement solutionné l’énigme que représentait Carey Price. L’honneur est allé au Québécois Pierre-Luc Dubois, qui a sauté sur une rondelle libre à l’embouchure du filet pour la loger dans la partie supérieure, après une incursion de Josh Anderson. Ce but de Dubois, son 4e de la saison, est venu interrompre une période de quelque 115 minutes durant laquelle Price s’était montré invincible, soit depuis la 34e seconde du troisième vingt, le 2 novembre face au Wild du Minnesota. Claude Julien a bien tenté de prolonger cette séquence en demandant une consultation vidéo, invoquant une obstruction à l’endroit de Price qui avait perdu son bâton sur le jeu, mais le but a été accordé.

Shaw marque l’histoire

Malgré une fin de période plutôt agitée, le Canadien a réussi à protéger son avance et a scellé la victoire grâce à un but d’Andrew Shaw dans un filet désert, avec moins de deux minutes à disputer au match. Un but qui restera gravé dans les annales de l’histoire du Tricolore. Shaw a en effet marqué le 12 000e but dans l’histoire du Bleu-blanc-rouge à domicile. Max Pacioretty a par ailleurs freiné à six sa séquence de matchs sans point en obtenant une mention d’assistance à l’amorce de la séquence.