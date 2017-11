PITTSBURGH — Sidney Crosby a redirigé le tir de Jake Guentzel derrière Brian Elliott à 1:48 de la prolongation et les Penguins de Pittsburgh sont venus à bout des Flyers de Philadelphie 5-4, lundi soir.

Les Penguins ont perdu les services du gardien Matt Murray en raison d’une blessure à une jambe en deuxième période et ils tiraient de l’arrière par deux buts après 40 minutes de jeu, mais ils ont rebondi dès le début du troisième tiers contre les Flyers, qui ont encaissé un huitième revers d’affilée — il s’agit de leur pire léthargie en près d’une décennie.

Patric Hornqvist et Bryan Rust ont touché la cible dans un intervalle de 39 secondes tôt au troisième vingt pour créer l’égalité. Les Flyers ont repris les devants à la suite du deuxième filet de la campagne de Michael Raffl, alors qu’il restait 3:19 à jouer au match. Le deuxième but du match de Guentzel a cependant ramené les deux équipes à la case départ avec 1:04 à faire au cadran.

Les Penguins ont commencé la prolongation en avantage numérique et contrôlé la rondelle jusqu’à ce que la déviation de Crosby ne déjoue Elliott et lui procure son 10e filet de la campagne.

Guentzel et Crosby ont conclu la rencontre avec trois points chacun, et les Penguins ont signé une deuxième victoire de suite après avoir subi trois défaites consécutives. Tristan Jarry a été appelé en renfort à la suite de la blessure de Murray et il a complété la soirée avec huit arrêts, signant du même coup sa deuxième victoire en carrière dans le circuit Bettman.

Sean Couturier s’est illustré dans la défaite en inscrivant son 14e but de la saison pour les Flyers. Shayne Gostisbehere et Travis Konecny ont chacun marqué leur troisième filet de la campagne, mais les Flyers ont laissé filer une avance de deux buts après 40 minutes de jeu pour la deuxième fois en quatre jours seulement.