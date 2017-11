WINNIPEG — Les partenaires de trio Blake Wheeler, Mark Scheifele et Kyle Connor ont chacun récolté un but et deux mentions d’assistance et les Jets de Winnipeg ont inscrit sept buts sans riposte pour écraser le Wild du Minnesota 7-2, lundi.

Joel Armia, Jacob Trouba, Mathieu Perreault et Bryan Little ont également contribué au festival offensif. Armia a également obtenu une aide.

Connor Hellebuyck a réalisé 16 arrêts pour les Jets (15-6-3), qui ont signé quatre victoires consécutives au Bell MTS Place. Les Jets sont également invaincus en temps réglementaires lors de leurs huit derniers matchs à domicile (7-0-1).

Jason Zucker et Chris Stewart avaient donné préalablement les devants aux leurs, 2-0 en première période. Alex Stalock a bloqué 20 tirs pour le Wild (11-10-3).

La 15e victoire en 24 rencontres des Jets fut la plus rapide de l’histoire de la concession.

Tirant de l’arrière 2-0 au premier engagement, Armia et Scheifele ont enfilé deux buts afin de niveler le pointage lors des cinq dernières minutes du premier vingt.

Les Jets ont par la suite sonné la charge à deux reprises en deuxième période et à trois reprises en troisième période afin de clouer le cercueil du Wild.