CHICAGO — Alex DeBrincat a complété un tour du chapeau en plus de récolter une mention d’aide, Patrick Sharp a mis fin à une disette de 16 matchs sans but et les Blackhawks de Chicago ont défait les Ducks d’Anaheim 7-3.

Nick Schmaltz a inscrit un but et deux aides, et Artem Anisimov a enfilé son 11e but de la saison pour les Blackhawks, qui ont mis la main sur une quatrième victoire en cinq rencontres. Brandon Saad a également touché la cible, tandis que Patrick Kane a obtenu trois mentions d’assistance, prolongeant à sept sa séquence de matchs avec au moins un point.

DeBrincat, qui soufflera ses 20 bougies le 18 décembre, est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la concession à compléter un tour du chapeau, derrière Jeremy Roenick qui avait quatre jours de moins que lui lorsqu’il a réussi l’exploit. La recrue a inscrit neuf buts et trois aides en 11 affrontements au mois de novembre.

Les Ducks ont encaissé leur quatrième défaite d’affilée. Ryan Kesler, Ryan Getzlaf et Patrick Eaves sont toujours à l’écart de la formation en raison de blessures, tandis que Rickard Rakell a raté un deuxième match consécutif, blessé au haut du corps. Pour en rajouter, le défenseur Brandon Montour a quitté la rencontre à mi-chemin en troisième période.

Chris Wagner a sonné la charge à deux reprises pour les Ducks et Jakob Silfverberg a récolté un but et une aide. John Gibson a bloqué 18 des 22 rondelles dirigées vers lui avant de céder sa place à Ryan Miller en deuxième période.