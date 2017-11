TORONTO — Le Toronto FC et le Crew de Columbus ont emprunté deux chemins différents, mais l’objectif reste le même: atteindre la finale de la Coupe MLS.

Mercredi soir, le duel aller-retour connaîtra son dénouement en finale de l’Association Est, après un match nul de 0-0 enregistré en Ohio la semaine dernière.

Le TFC (20-5-9) a engrangé les victoires au cours d’une saison régulière exceptionnelle. Le Crew (16-12-6) compilait une fiche de 10-12-2 tôt en août avant de connaître une séquence de 10 matchs sans défaite (6-0-4) en fin de saison régulière.

Cependant, même si les deux équipes connaissent du succès sur le terrain, elles ont emprunté des voies différentes.

Le Toronto FC, la meilleure équipe de la Major League Soccer cette saison, tentera de couronner une saison historique en mettant la main sur le seul titre qui compte. La concession, dont les assises sont très solides, pourra compter sur ses principaux attaquants mercredi, puisque Jozy Altidore et Sebastian Giovinco — qui ont totalisé 31 buts — ont purgé leur suspension.

Il y aura une salle comble pour le TFC au BMO Field, où les Torontois n’ont perdu qu’à deux reprises en 2017 — une fois en saison régulière et une autre en séries éliminatoires. Le TFC (13-1-3) a dominé la ligue avec un taux de réussite à domicile de 85,3 pour cent en saison régulière.

Le Crew, cinquième dans l’Est, s’interroge toujours quant à son avenir après la saison prochaine, puisque les propriétaires songent à déménager la concession à Austin, au Texas. Elle s’est classée 20e au chapitre des foules cette saison, avec une moyenne de 15 439 spectateurs dans un stade qui ressemble à un énorme bloc Lego.

La formation de l’Ohio s’est illustrée sur le terrain, et elle a ajouté deux victoires en éliminatoires pour prolonger sa séquence sans défaite en fin de calendrier régulier. Outre un revers de 2-0 encaissé en éliminatoires contre le New York City FC — Columbus a tout de même gagné la série demi-finale de l’Est 4-3 au total des buts — la dernière défaite du Crew remonte au 5 août.

«Les gens oublient que nous avons connu une séquence de 12 matchs sans défaite… Nous avons passé trois mois sans perdre un seul match», a souligné l’entraîneur-chef Gregg Berhalter.

«Nous avons trouvé notre rythme, a-t-il poursuivi. Nous formons une bonne équipe. Nous gardons la tête baissée et fonçons sans relâche. Nous voulons dicter le ton. C’est une formule très simple… Nous voulons accueillir le match de la Coupe MLS devant nos partisans et nous voulons leur offrir un bon match — et il n’y en a pas de meilleur que celui de la Coupe MLS. Mais nous devons d’abord sauter sur le terrain et poursuivre notre travail.»

Étant donné le rythme très lent des séries éliminatoires en MLS, les deux équipes ont hâte de s’affronter à Toronto.

«Ils (les joueurs) n’en peuvent plus de s’entraîner, ils n’en peuvent plus de discuter de tout ça. Ils ont hâte de sauter sur le terrain pour régler tout ça», a raconté l’entraîneur-chef du TFC Greg Vanney.

Le match de mercredi mettra en vedette les deux derniers finalistes de la Coupe MLS. Le TFC s’était incliné devant les Sounders de Seattle en tirs de barrage après avoir livré un match nul de 0-0 au BMO Field en décembre dernier. Le Crew avait plié l’échine 2-1 devant les Timbers de Portland au Mapfre Stadium en 2015.