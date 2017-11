DÉTROIT — Dustin Brown et Anze Kopitar ont trouvé le fond du filet dans un intervalle de 2:10 en deuxième période pour permettre aux Kings de Los Angeles de prendre les commandes et de ne plus être inquiétés par la suite, mardi soir, en route vers une victoire convaincante de 4-1 contre les Red Wings de Detroit.

Jonathan Quick a effectué 23 arrêts, dont certains spectaculaires en période médiane afin de permettre aux Kings de demeurer à un but des locaux.

Ses coéquipiers n’ont pas laissé passer une telle opportunité.

Après que Brown et Kopitar eurent donné les devants aux Kings, ces derniers ont carrément largué leurs adversaires au troisième tiers. Adrian Kempe a marqué tôt dans la période et Kopitar a inscrit son deuxième filet du match pour donner un coussin de trois buts aux Californiens avec un peu plus de sept minutes à écouler au cadran.

Le défenseur des Red Wings Mike Green a ouvert la marque en fin de période médiane, et Jimmy Howard a conclu la partie avec 32 arrêts.

Les Kings ont gagné un deuxième match de suite, après en avoir perdu trois de suite et sept de leurs huit précédents.

Les Red Wings accueilleront le Canadien jeudi, avant de lui rendre visite samedi au Centre Bell.