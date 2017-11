NEW YORK — Denis Malgin a marqué avec 1:09 à écouler au match et les Panthers de la Floride ont fait fi du fait qu’ils avaient laissé filer deux avances de trois buts mardi soir pour vaincre les Rangers de New York 5-4.

Jonathan Huberdeau s’est signalé avec un but et une passe, tandis que Aleksander Barkov, Jamie McGinn et Micheal Haley complétaient la marque pour les Panthers. James Reimer a repoussé 33 lancers.

Malgin a procuré la victoire aux Floridiens en décochant un tir de l’extrémité du cercle gauche des mises en jeu qui a déjoué le gardien des Rangers Ondrej Pavelec. Il s’agissait de son premier filet de la campagne.

Chris Kreider a inscrit deux buts et récolté une mention d’assistance, Pavel Buchnevich a ajouté un but et deux mentions d’aide à sa fiche et J.T. Miller a complété la riposte des Rangers, qui ont vu leur séquence de huit victoires à domicile prendre fin. La formation new-yorkaise n’a subi qu’un troisième revers à ses 13 derniers matchs au total.

L’ex-joueur du Tricolore David Desharnais a conclu sa soirée de travail avec trois passes, et il a contribué à créer l’égalité après que les Rangers eurent tiré de l’arrière 3-0 et 4-1.

Le gardien partant des Rangers Henrik Lundqvist a cédé trois fois sur six tirs avant d’être chassé de la rencontre en fin de première période. Pavelec s’est amené en renfort et il a repoussé 19 des 21 tirs dirigés vers lui.

Les Rangers étaient privés de leur capitaine, le défenseur Ryan McDonagh, pour un quatrième match de suite, ainsi que de leur meilleur marqueur, Mika Zibanejad, qui est blessé au haut du corps — Desharnais a pris sa place dans la formation de départ.