LAS VEGAS — Radek Faksa a brillé de mille feux avec un tour du chapeau au deuxième vingt, mardi, guidant les Stars de Dallas vers un gain de 3-0 face aux Golden Knights de Las Vegas.

Pour le Tchèque de 23 ans, c’était un premier match de trois buts dans la Ligue nationale.

Faksa a d’abord frappé à 12:55 avec un tir sur réception de l’enclave, sur une passe de Dan Hamhuis.

Il a réédité à 19:33, profitant d’une rondelle libre après que Gemel Smith l’ait balayée en sa direction, tout juste devant le but.

Il n’a fallu que huit secondes de plus pour la touche finale: Dallas a remporté la mise au jeu et on a foncé au but, Colin Miller cafouillant pour une fraction de seconde, puis Faksa a envoyé le disque dans la lucarne. Il inscrivait ainsi un huitième but cette saison.

Malcolm Subban avait été excellent au premier vingt et jusque là en deuxième période. Il a finalement fait 27 arrêts.

Ben Bishop a stoppé 34 tirs, obtenant son deuxième jeu blanc de la saison. James Neal et Alex Tuch ont chacun envoyé cinq rondelles en sa direction.

Les Stars avaient perdu leurs cinq derniers matches à l’étranger. Quant aux Knights, ils n’avaient pas été battus à leurs huit derniers matches à la maison.