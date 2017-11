MONTRÉAL — Le Québécois Erik Guay ne participera pas à la Coupe du monde de ski alpin de Beaver Creek, au Colorado, a indiqué Alpin Canada dans un échange de courriels avec La Presse canadienne, mercredi.

Guay ratera donc un deuxième week-end de courses consécutif, après avoir fait l’impasse sur la Coupe du monde de Lake Louise. Il avait également pris la décision de ne pas participer à la descente, samedi, et au super-G, le lendemain. Ce sera la même chose ce week-end, puisqu’il s’absentera du super-G, vendredi, et de la descente, samedi.

On ignore pour l’instant s’il sera en mesure de participer au super-G et à la descente de Val Garderna, en Italie, les 15 et 16 décembre.

Selon Canada Alpin, le skieur âgé de 36 ans subit présentement des traitements au dos et s’est soumis à une batterie de tests médicaux. Les résultats ne sont toutefois pas encore connus.

L’organisation a ajouté qu’il ne souhaite «pas donner d’entrevue, (car) il aimerait mettre son énergie sur sa rémission et son entraînement».

Le skieur de Mont-Tremblant, qui a subi six interventions chirurgicales aux genoux au fil de sa carrière, a été victime d’une rupture ligamentaire à la vertèbre T2 à la suite d’une vilaine chute lors d’un entraînement au Chili l’automne dernier.

Samedi dernier, Guay avait écrit sur son compte Instagram officiel qu’il avait «pris l’une des décisions les plus difficiles de ma carrière. Je ne skierai pas aujourd’hui, parce que je me suis blessé au dos à l’entraînement hier (vendredi).»

Guay avait été le meilleur skieur canadien de la descente d’entraînement vendredi dernier, avec le cinquième temps. Des douleurs au dos ont cependant limité son entraînement à Lake Louise.

«C’est arrivé vers la fin de la piste, alors je ressens des raideurs en ce moment», avait-il avoué après coup.

L’épreuve a éventuellement été remportée par le Suisse Beat Feuz.

Guay, le skieur alpin canadien le plus prolifique de l’histoire, a été couronné champion du super-G aux Championnats du monde de la FIS à Saint-Moritz en 2017. À la suite de cet exploit, le Québécois a remporté la médaille d’argent de la descente. Il est ainsi devenu le premier Canadien (homme) à remporter plusieurs médailles à une même édition des Mondiaux de ski alpin.

Il a également obtenu deux médailles la saison dernière en Coupe du monde, portant à 25 son total de podiums en carrière, dont cinq victoires.

Les Jeux olympiques de Pyeongchang se dérouleront du 9 au 25 février 2018.