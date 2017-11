MONTRÉAL — Le gardien Mike Condon aura la tâche de mettre fin à une séquence de six défaites des Sénateurs d’Ottawa face au Canadien de Montréal, mercredi au Centre Bell.

L’entraîneur-chef Guy Boucher a fait part de sa décision après l’entraînement de ses joueurs. Boucher a aussi annoncé que le défenseur Thomas Chabot, rappelé lundi du club-école de Belleville, sera laissé de côté.

Ce sera le premier départ de Condon face au Canadien.

L’Américain de 27 ans a affronté son ancienne équipe une seule fois en carrière, le 30 octobre dernier. En relève à Craig Anderson, il avait accordé deux buts sur 14 tirs en troisième période dans un revers de 8-3 des Sénateurs.

Cette saison, Condon n’a participé qu’à six parties et il affiche un dossier de 1-0-3, avec une moyenne de 3,00 et un taux d’arrêts de ,904.

Sa dernière sortie remonte au 18 novembre, face aux Coyotes de l’Arizona, qui l’avaient emporté 3-2 en prolongation grâce à un tour du chapeau d’Anthony Duclair.

Ce départ de Condon coïncide presque deux ans jour pour jour avec le moment où il s’est vu confier l’ingrate tâche de remplacer Carey Price, blessé, à titre de gardien numéro un du Tricolore.

Condon avait finalement disputé 55 rencontres avec le Canadien et avait complété la saison avec un dossier de 21-25-6, une moyenne de buts alloués de 2,71, un taux d’efficacité de ,903 et un jeu blanc.

Après une brève escale à Pittsburgh, Condon s’est retrouvé avec les Sénateurs l’année dernière. Sous les ordres de Boucher, il a affiché un dossier de 19-14-6, une moyenne de 2,50 et un taux d’arrêts de ,914. Il a réussi cinq blanchissages.

De son côté, le Canadien enverra Carey Price pour une troisième rencontre d’affilée après ses victoires contre les Sabres de Buffalo et les Blue Jackets de Columbus.

Blessé au bas du corps, Shea Weber ratera fort probablement un cinquième match consécutif, mais tout indique que David Schlemko fera sa rentrée plus de deux mois après avoir subi une blessure à une main.

Le Canadien a eu congé d’entraînement matinal, mais Weber, Brandon Davidson et Victor Mete ont patiné à Brossard, ce qui laisse croire qu’ils seront tous inactifs.

Claude Julien devrait confirmer la composition de sa formation peu avant 17h.