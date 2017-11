OSTERSUND, Suède — Nadezhda Skardino a signé sa première victoire en carrière en Coupe du monde de biathlon, mercredi, après avoir enlevé les honneurs de l’épreuve de 15 km individuelle.

L’athlète du Bélarus l’a emporté par 2,9 secondes devant la Norvégienne Synnoeve Solemdal, qui participait à sa première course sur le circuit de la Coupe du monde en plus d’un an en raison d’une grave maladie.

L’Ukrainienne Yulia Dzhyma a complété le podium, à 12 secondes derrière.

Julia Ransom, de Penticton, en C.-B., fut la meilleure représentante canadienne avec une neuvième place, à 1:18,4 de Skardino.

Ses compatriotes Rosanna Crawford, Megan Bankes et Emma Lunder ont respectivement terminé 39e, 75e et 83e.

Les trois médaillées ont complété la course sans rater une seule cible, en dépit de la température qui a descendu jusqu’à moins-11 degrés Celsius.

Il s’agissait de la première épreuve individuelle de la saison de la Coupe du monde, après la tenue des relais mixtes remportés par la Norvège et l’Autriche dimanche dernier. Les hommes disputeront une course de 20 km individuelle jeudi.