NEW YORK — Carlos Beltran a passé une entrevue dans l’espoir de devenir le prochain gérant des Yankees de New York, quatre semaines seulement après avoir disputé le dernier match dans sa carrière de 20 saisons comme joueur.

Âgé de 40 ans, Beltran a été invité à neuf reprises au match des étoiles et a porté les couleurs des Yankees de 2014 à 2016. Même s’il n’a pas d’expérience antérieure comme gérant, il a joué un rôle de mentor auprès des jeunes joueurs lors de ses dernières saisons comme joueur, alors qu’il a souvent été utilisé comme frappeur de choix.

Beltran a remporté la Série mondiale avec les Astros de Houston cet automne et le gérant des Astros, A.J. Hinch, a souligné le travail de Beltran dans le vestiaire de l’équipe lors de la victoire en sept matchs face aux Dodgers de Los Angeles.

Beltran a rencontré les dirigeants des Yankees mercredi, au Yankee Stadium.

L’instructeur sur le banc des Yankees Rob Thomson, l’ancien gérant des Indians de Cleveland et des Mariners de Seattle Eric Wedge, l’instructeur sur le banc des Giants de San Francisco Hensley Meulens, l’ancien troisième-but Aaron Boone et l’instructeur au troisième but des Dodgers Chris Woodward ont également déjà rencontré la direction des Yankees au sujet du poste de gérant.