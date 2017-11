BOSTON — Charlie McAvoy a amassé un but et une aide, Tuukka Rask a effectué 19 arrêts et les Bruins de Boston ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 3-2, mercredi.

McAvoy, Riley Nash et Torey Krug ont permis aux Bruins de prendre les devants 3-0 avant de résister à la tentative de remontée du Lightning.

Andrej Sustr et Steven Stamkos, en avantage numérique, ont rendu les choses intéressantes, mais Rask a fermé la porte en fin de rencontre.

Les Bruins ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs. Il s’agissait toutefois d’une première victoire depuis le 6 novembre pour Rask, qui a maintenant une fiche de 4-8-2 cette saison. Anton Khudobin avait signé les quatre dernières victoires des Bruins.

Andrei Vasilevskiy a accordé trois buts sur 36 lancers devant le filet du Lightning, qui a perdu trois de ses quatre dernières rencontres.