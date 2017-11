SAINT-LOUIS — Antoine Vermette a inscrit deux buts, Kevin Roy a récolté un but et une aide et ils ont aidé les Ducks d’Anaheim à battre les Blues de St. Louis 3-2, mercredi.

John Gibson a réalisé 37 arrêts devant le filet des Ducks, qui ont mis fin à une série de quatre défaites.

Les Ducks menaient 3-0 après 23:01 de jeu. Le but de Roy et le deuxième de Vermette ont été inscrits en avantage numérique après respectivement 33 secondes et 3:01 de jeu en deuxième période.

Kyle Brodziak a marqué deux fois lors des dernières 3:48 de jeu pour les Blues. Son deuxième but a été inscrit avec 17 secondes à faire, après que le gardien Jake Allen eut été remplacé par un attaquant supplémentaire.

Les Blues ont toutefois manqué de temps pour compléter la remontée.

Allen a stoppé 27 tirs.