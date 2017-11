DENVER — Nathan MacKinnon a touché la cible après 59 secondes de jeu en prolongation et l’Avalanche du Colorado a défait les Jets de Winnipeg 3-2, mercredi.

Alexander Kerfoot et Nikita Zadorov ont permis à l’Avalanche d’effacer deux retards d’un but avant de voir MacKinnon trancher en supplémentaire. Le but de MacKinnon a été inscrit quelques instants après qu’une vérification vidéo eut annulé un but de l’Avalanche en raison d’un hors-jeu.

Le gardien de l’Avalanche Semyon Varlamov a réalisé 31 arrêts après avoir raté quatre matchs en raison d’une maladie.

Josh Morrissey et Bryan Little ont généré l’offensive des Jets, qui avaient remporté trois de leurs quatre matchs précédents. Connor Hellebuyck a repoussé 23 tirs.