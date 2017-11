MONTRÉAL — La saison du pilote québécois Lance Stroll n’est pas terminée puisqu’il participera aux 24 heures de Daytona en janvier prochain, a annoncé l’équipe Williams par voie de communiqué jeudi matin.

Stroll pilotera une voiture de l’équipe Oreca-Gibson. Le pilote âgé de 19 ans fera équipe avec les pilotes de Formule E Felix Rosenqvist et Robin Frijns, ainsi que Daniel Juncadella.

Le pilote originaire de Mont-Tremblant participera à cette épreuve pour la deuxième fois de sa carrière, après avoir été recruté par l’équipe de Chip Ganassi en 2016.

«Je serai en piste avec certains de mes bons amis et ce sera très amusant de participer de nouveau à cette course, a déclaré Stroll par voie de communiqué. Nous sommes quatre jeunes espoirs, donc ce sera très amusant, car nous nous connaissons depuis très longtemps. Une bonne partie des succès à Daytona est attribuable aux pilotes avec lesquels tu fais équipe, donc j’ai vraiment hâte.»

Stroll sera le deuxième pilote de F1 à prendre part à cette course annuelle, puisque l’Espagnol Fernando Alonso a déjà confirmé son inscription il y a quelques semaines.

Stroll, qui a conclu sa première saison en carrière en F1 dimanche dernier à Abou Dhabi, a terminé au 12e rang du classement des pilotes de F1.

«Je n’aurai pas à gérer la quantité de carburant ni mes pneus, et je crois que je vais m’amuser puisque cette course se déroule à haute intensité et qu’il y a beaucoup de traffic en piste. (…) Je suis reconnaissant envers Williams de me laisser participer à la course de Daytona afin de garder mes réflexes pendant l’hiver.»

Des essais privés se dérouleront sur le prestigieux circuit situé en Floride du 5 au 7 janvier, et la course aura lieu les 27 et 28 janvier prochains.