VANCOUVER — Les Lions de la Colombie-Britannique ont amorcé l’ère post-Wally Buono en embauchant Ed Hervey à titre de directeur général, a annoncé l’organisation par voie de communiqué jeudi.

Buono sera de retour à titre d’entraîneur-chef en 2018, mais il a indiqué que ce sera sa dernière campagne à titre d’entraîneur/directeur général des Lions.

Hervey, un Californien âgé de 44 ans, rejoint les Lions après avoir occupé les fonctions de vice-président des opérations football et directeur général des Eskimos d’Edmonton entre 2013 et 2016.

«J’ai beaucoup de respect pour Ed depuis ses débuts en tant que joueur, a déclaré Buono, qui, dans son rôle de vice-président des opérations football, a fait son embauche. Son travail de recruteur et sa capacité à former des équipes compétitives et excitantes font de lui un candidat naturel pour ce poste, et je suis convaincu que les Lions de la Colombie-Britannique vont connaître du succès sous sa gouverne.»

Buono occupait le poste de directeur général du club britanno-colombien depuis 2003.