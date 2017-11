OTTAWA — Brad Gushue a vu des équipes de curling crouler sous la pression des qualifications olympiques, d’autres se révéler à la hauteur de la tâche.

Le skip de St. John’s a surpris en remportant l’édition 2005 et un an plus tard, il a remporté l’or à Turin.

Il a appris que les clubs changeant leur style à cause du contexte ont tendance à peiner, et que ceux restant fidèles à eux-mêmes sont souvent récompensés.

«Nous sommes arrivés là-bas comme à n’importe quel autre événement, a dit Gushue, à propos de 2005. Au fil et à mesure que la semaine avançait, nous avions de plus en plus l’impression que nous irions jusqu’au bout.»

Gushue était un négligé cette année-là, à Halifax. Aujourd’hui, le champion en titre à l’échelle nationale et mondiale est un favori en vue des Essais canadiens au Centre Canadian Tire, du 2 au 10 décembre.

«Conservez votre routine, conseille Gushue, victorieux lors des deux premières étapes du Grand chelem, cette saison. Plus souvent qu’autrement, ça rapporte. Rien n’est garanti, mais ça vous donne assurément de meilleures chances.»

Neuf brigades masculines et autant chez les dames auront comme enjeu de représenter le Canada aux Jeux d’hiver de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud.

Parmi les autres têtes d’affiche se trouvent Brad Jacobs de Sault Ste. Marie, le grand vainqueur à Sotchi, ainsi que Kevin Koe de Calgary, champion du monde en 2016. Chez les dames, mentionnons Rachel Homan d’Ottawa, championne du monde en titre, et Jennifer Jones de Winnipeg, la reine olympique en 2014.

Y seront aussi Reid Carruthers (Winnipeg), John Epping (Toronto), Steve Laycock (Saskatoon), Mike McEwen (Winnipeg), Brendan Bottcher (Edmonton) et John Morris de Vernon, en C.-B.

Du côté féminin, on verra également Michelle Englot (Winnipeg), Alli Flaxey (Caledon, Ontario), Casey Scheidegger (Lethbridge), Val Sweeting (Edmonton), Krista McCarville (Thunder Bay) et Julie Tippin (Woodstock, Ontario).

Le curling mixte a été ajouté au programme des Olympiques, qui se tiendront du 9 au 25 février. Les essais canadiens auront lieu du 2 au 7 janvier à Portage la Prairie, au Manitoba.

Les athlètes des équipes masculine et féminine de l’unifolié ne seront pas admissibles au curling mixte.