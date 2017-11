TORONTO — Gregg Zaun a été congédié par la chaîne Sportsnet en raison de «comportement et commentaires inadéquats» en l’endroit d’employées.

Le président de Rogers Media, Rick Brace, a indiqué dans un communiqué publié jeudi que l’entreprise mettait immédiatement un terme au contrat de l’analyste au match des Blue Jays de Toronto.

«Cette semaine, nous avons reçu des plaintes de plusieurs employées à Sportnset concernant le comportement inadéquat de Gregg Zaun dans le milieu de travail, peut-on lire dans le communiqué. Après avoir enquêté sur les plaintes, nous avons décidé de résilier son contrat, à compter d’aujourd’hui. Ce genre de comportement contredit nos standards et nos valeurs de base. Nous croyons dans un milieu de travail où tous les employés sont à l’aise et respectés. Nous remercions les employés avec qui nous avons discuté et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour protéger leur vie privée.»

Ancien receveur des Blue Jays, Zaun a commencé à travailler comme analyste à temps partiel chez Sportsnet à la fin de la saison 2006. Il a d’abord signé une entente de deux saisons comme analyste MLB en studio chez Sportsnet en 2011 et il occupait toujours ce poste avant d’être congédié jeudi.

Âgé de 46 ans, Zaun a disputé 16 saisons dans les Ligues majeures, dont cinq avec les Blue Jays de 2004 à 2008. Il a remporté la Série mondiale avec les Marlins de Miami en 1997.

Le réseau Sportsnet a mentionné sur son site internet qu’il n’y avait aucune allégation de harcèlement sexuel ou physique contre Zaun.