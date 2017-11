NEW YORK — Le département de la sécurité des joueurs de la LNH a suspendu l’attaquant du Lightning de Tampa Bay Cédric Paquette pour un match pour avoir donné de la bande.

La nouvelle a été annoncée jeudi.

L’incident est survenu mercredi, tôt en deuxième période de la victoire de 3-2 des Bruins de Boston face au Lightning. Paquette a plaqué le défenseur Torey Krug dangereusement contre la bande près du filet des Bruins.

Paquette a écopé une punition mineure pour avoir donné de la bande sur la séquence.

Dans la vidéo explicative du département de la sécurité des joueurs, on mentionne que Krug ne s’expose pas à une mise en échec par-derrière au dernier moment. Paquette avait suffisamment de temps pour minimiser ou éviter le contact dangereux et cette responsabilité lui revenait.

C’est la première fois que Paquette est sanctionné par la LNH.

Âgé de 24 ans et originaire de Gaspé, Paquette a inscrit 22 buts et 20 aides en 191 matchs dans la LNH avec le Lightning. Il a amassé une aide et 16 minutes de punition en 11 matchs cette saison.

Paquette perdra 4368 $ US en salaire.