DÉTROIT — Voici cinq moments marquants du match disputé jeudi soir au Little Caesars Arena, opposant le Canadien de Montréal aux Red Wings de Detroit.

Gallagher place les visiteurs aux commandes

Les visiteurs ont pris l’avance 1-0 à 4:10 en première période, en avantage numérique. Brendan Gallagher a fait dévier un tir des poignets de Max Pacioretty, en provenance du cercle gauche. La montée a été amorcée par Daniel Carr, rappelé la veille du Rocket de Laval, dans la Ligue américaine. L’avantage est d’ailleurs survenu quand Carr a été accroché par Luke Glendening.

Un autre but pour Anthony Mantha

Detroit a égalé le score à 5:14, grâce au 12e filet de la saison d’Anthony Mantha. Du coin de la patinoire, l’athlète de Longueuil a tenté une vive passe vers le devant du filet et le disque a dévié sur le bâton de Victor Mete, au détriment du Canadien.

Les Red Wings profitent de l’indiscipline du Canadien

Les Wings se sont emparés de l’avance en fin d’engagement, avec le Canadien à court d’un homme. De courts échanges rapides entre Gustav Nyquist et Tomas Tatar ont été couronnés par un tir sec de ce dernier, Price étant déjoué à 15:43. Trente secondes plus tôt, Jacob De La Rose était envoyé au cachot pour avoir retenu.

Hudon retrouve le fond du filet

Charles Hudon a été puni pour obstruction seulement 29 secondes après le début du deuxième tiers. La décision a hautement déplu à l’entraîneur Claude Julien. Hudon a toutefois eu sa revanche à 4:46, nivelant la marque avec son troisième but de la saison. Gallagher a foncé au filet et la rondelle s’est retrouvée dans l’enclave pour Hudon, qui n’a pas raté sa chance. Le joueur d’Alma faisait mouche pour la première fois depuis son doublé du 30 octobre, à Ottawa.

Shaw fait la différence et le CH file allègrement vers la victoire

Opportuniste, le Bleu-Blanc-Rouge a pris l’avance 3-2 seulement 43 secondes après le but de Hudon. Phillip Danault a rejoint Andrew Shaw au cercle gauche et l’Ontarien a marqué avec un tir des poignets, obtenant son sixième but de la campagne. Galchenyuk a doublé le coussin du Canadien, avec 2:11 à jouer au deuxième vingt. Gallagher a ensuite réussi un but d’assurance à 8:35 au troisième tiers. Pacioretty en a rajouté avec 4:01 au cadran, tirant profit d’une rondelle libre après un tir de Petry. Nielsen a marqué à 17:36 mais c’était bien trop peu, bien trop tard.