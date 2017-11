CHICAGO — Mattias Janmark a joué les héros avec son deuxième but du match après 51 secondes de jeu en prolongation et les Stars de Dallas ont battu les Blackhawks de Chicago 4-3, jeudi.

Sur le but gagnant, Janmark a récupéré une rondelle libre à la ligne bleue des Blackhawks, a contourné le défenseur Duncan Keith, puis a battu le gardien Corey Crawford avec un tir haut du côté du bouclier.

Radek Faksa a inscrit un but sur un tir de punition et a ajouté une aide sur le filet de Remi Elie. Ben Bishop a repoussé 19 lancers devant le filet des Stars, qui ont gagné un troisième match d’affilée.

Patrik Kane a récolté un but et une aide, tandis que Nick Schmaltz a accumulé deux aides pour les Blackhawks, qui ont été 1-en-7 en avantage numérique. Artem Anisimov et Alex DeBrincat ont aussi fait mouche.

Crawford a stoppé 31 lancers.