EDMONTON — William Nylander a récolté un but et deux aides et les Maple Leafs de Toronto ont battu les Oilers d’Edmonton 6-4, jeudi.

Auston Matthews, Dominic Moore, Matt Martin, Patrick Marleau et Nazem Kadri, dans un filet désert, ont aussi fait mouche pour les Maple Leafs. Frederik Andersen a repoussé 41 tirs.

Marleau a été crédité du but gagnant avec 1:05 à faire en troisième période même si c’est plutôt le défenseur des Oilers Kris Russell qui a tiré la rondelle dans son propre filet en voulant dégager le disque de la zone dangereuse.

Mark Letestu, Zack Kassian, Connor McDavid et Russell ont généré l’offensive des Oilers, qui avaient gagné leurs deux matchs précédents.

Laurent Brossoit a obtenu le départ devant le filet des Oilers à la place de Cam Talbot, qui devrait rater au moins les deux prochaines semaines en raison d’une blessure. Brossoit a stoppé 30 lancers.