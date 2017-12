MOSCOU — La double championne du monde de patinage artistique Evgenia Medvedeva ratera la finale du Grand Prix en raison d’une fracture à un pied.

Cette compétition sera présentée au Japon à compter de jeudi prochain, et le retrait de Medvedeva lui permettra de bénéficier d’une période de convalescence plus longue avant de participer aux Championnats russes du 21 au 24 décembre, qui permettront de former l’équipe en prévision des Jeux olympiques de Pyeongchang en février.

Medvedeva s’est fracturé un métatarse du pied et porte un plâtre depuis qu’elle a gagné le Trophée NHK le mois dernier.

Sa place en finale du Grand Prix sera attribuée à la première réserviste, c’est-à-dire la gagnante de Skate America, la Japonaise Satoko Miyahara.

Invaincue en deux ans, Medvedeva est la favorite pour décrocher l’or à Pyeongchang — si la Russie obtient l’autorisation du Comité international olympique d’y participer en dépit du scandale de dopage généralisé commandité par l’État.