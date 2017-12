Le centre de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon, le gardien des Maple Leafs de Toronto Frederik Andersen et le centre des Blues de St. Louis Brayden Schenn ont été nommés les trois étoiles du mois de novembre dans la LNH.

MacKinnon a obtenu cinq buts et 15 passes en 12 matchs, et il a dominé la LNH avec une moyenne de 1,67 point par match et un différentiel de plus-11 pour l’Avalanche (12-9-2).

Il a connu sept matchs de plus d’un point, incluant un sommet en carrière de cinq points (un but, quatre passes) le 16 novembre contre les Capitals de Washington. Il s’agissait du premier match de cinq points par un joueur de l’Avalanche depuis que Milan Hejduk (trois buts, trois passes) et Paul Stastny (deux buts, trois passes) ont réussi cet exploit le 9 décembre 2007.

Pour sa part, Andersen a conservé une fiche de 9-2-1 avec une moyenne de buts alloués de 2,14, un taux d’arrêts de 93,8 pour cent et deux blanchissages devant la cage des Maple Leafs (17-9-1).

De son côté, Schenn a obtenu sept buts et 12 passes en 12 parties, soit une moyenne de 1,58 point par match, pour aider les Blues (17-7-1) à se hisser au premier rang de l’Association Ouest.

Il a connu cinq matchs de plus d’un point, dont deux de quatre points: le 4 novembre contre les Maple Leafs (quatre mentions d’aide) et le 21 novembre contre les Oilers d’Edmonton (deux buts, deux passes).