NEW YORK — Le releveur des Rockies du Colorado Greg Holland et du troisième-but des Royals de Kansas City Mike Moustakas ont été récompensés, alors que les deux hommes ont respectivement été élus les joueurs ayant effectuéles plus beaux retours dans le Baseball majeur.

Après avoir raté toute la saison 2016 en raison d’une reconstruction ligamentaire du coude, Holland a sauvegardé 41 victoires en plus de conserver une moyenne de 3,61 ainsi qu’une fiche de 3-2 en 2017. Le droitier de 32 ans a terminé a égalité avec Kenley Jensen, des Dodgers de Los Angeles, au deuxième rang des Majeures, six de moins qu’Alex Colome, des Rays de Tampa Bay.

Moustakas a quant à lui maintenu une moyenne de ,272 avec un sommet personnel de 38 circuits et 85 points produits, lui qui a dû subir une intervention chirurgicale pour répare une déchirure du ligament croisé antérieur, blessure subie quand il est entré en collision avec son coéquipier Alex Gordon, le 22 mai 2016. Il a raté le reste de la saison par la suite.

Holland et Moustakas sont présentement joueurs autonomes.

Les récipiendaires de ces honneurs, remis depuis 2005, sont sélectionnés par 30 journalistes affectés à la couverture quotidienne du Baseball majeur.