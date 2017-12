NEW YORK — Le garde des Raiders d’Oakland Gabe Jackson a reçu une amende de 30 387 $US pour être entré en contact avec un officiel lors de la victoire des Raiders contre les Broncos de Denver, dimanche.

Jackson a été expulsé du match lorsqu’il est entré en contact avec l’officiel Laird Hayes pendant une mêlée au premier quart. L’échauffourée s’est amorcée quand le demi de coin des Broncos Aqib Talib et le receveur des Raiders Michael Crabtree se sont bousculés. Jackson s’est dirigée vers la mêlée et il a poussé Hayes, qui est tombé au sol.

Talib et Crabtree ont également été expulsés du match et ils ont ensuite écopé une suspension de deux parties. Après une décision en appel, les suspensions ont été réduites à un match.

Le demi de sûreté des Broncos Darian Stewart a quant à lui été soulagé de 24 309 $US pour un plaqué dangereux à l’endroit du receveur des Raiders Amari Cooper. Ce dernier a subi une commotion cérébrale et il ne prendra pas part à l’affrontement de dimanche contre les Giants de New York.