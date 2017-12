CALGARY — La skieuse québécoise Marie-Michèle Gagnon a subi une déchirure ligamentaire au genou droit lors d’une descente d’entraînement et ratera le reste de la saison.

Canada Alpin a confirmé la nouvelle dans un communiqué vendredi — un jour après que Gagnon se soit aussi luxé l’épaule gauche et eut reçu des points de suture à l’avant-bras gauche.

«C’est vraiment décevant parce que je ne pensais pas que cette blessure était aussi sévère que ça, a dit Gagnon. Je savais que quelque chose n’allait pas, alors je suis contente que nous ayons eu l’imagerie par résonance magnétique pour confirmer la déchirure du ligament croisé antérieur.

«Je me sentais vraiment bien cet été et je me sentais forte en vitesse. Même si je n’ai pas terminé la séance d’entraînement, je suis contente d’être sur la bonne voie et je sais que j’ai ce qu’il faut pour être compétitive en vitesse.»

La skieuse de Lac-Etchemin n’accusait que quatre centièmes de seconde de retard sur la meneuse, jeudi, quand elle avait chuté avant le dernier virage et terminé sa course dans les filets de sûreté.

Elle avait dû être évacuée du parcours sur un traîneau de sauvetage. Gagnon avait été en mesure de replacer elle-même son épaule en place, selon le médecin de l’équipe canadienne.

«Après de longues discussions avec Marie-Michèle, notre équipe de chirurgiens et le personnel d’encadrement et de soutien, nous avons décidé de procéder à une reconstruction chirurgicale pour les deux blessures, a dit la docteure Katie MacGregor. Cela ramènera ‘Mitch’ sur la neige, saine et prête pour la compétition de la manière la plus forte et la meilleure possible pour la saison prochaine.»

Gagnon détenait presque sept dixièmes de seconde d’avance sur toutes ses rivales au troisième intermédiaire.

Âgée de 28 ans, Gagnon s’était aussi luxé l’épaule gauche lors des Jeux olympiques de Sotchi, en 2014. Elle a été opérée à l’épaule en 2015.