SYRACUSE, N.Y. — Louis Domingue a repoussé 24 lancers et il a aidé le Crunch de Syracuse à vaincre le Rocket de Laval 2-1, vendredi.

Adam Erne et Matthew Peca ont généré l’offensive du Crunch (9-9-3), qui a signé une cinquième victoire d’affilée.

Chris Terry a été l’unique buteur du Rocket (9-9-5), qui a perdu ses sept derniers matchs (0-4-3). Charlie Lindgren a effectué 31 arrêts.

Erne a ouvert la marque après 5:58 de jeu en deuxième période, puis Peca a creusé l’écart à 1:56 du dernier tiers.

Terry a rendu les choses intéressantes en marquant son 11e but de la saison avec 3:18 à faire, mais le Rocket n’a pas été en mesure de compléter la remontée.

Acquis plus tôt cette semaine de l’organisation des Rangers de New York, l’attaquant Adam Cracknell disputait un premier match avec le Rocket. Il a décoché un tir au but et a accumulé quatre minutes de punition, en plus de terminer la rencontre avec un différentiel de moins-1.

Le Rocket a été 1-en-6 en avantage numérique, tandis que le Crunch a été 0-en-6.